Трамп раскритиковал главного спонсора республиканцев

https://static.news.ru/photo/8e4fbb00-da09-11ea-b86d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп упрекнул крупнейшего спонсора Республиканской партии мультимиллиардера Шелдона Адельсона в преддверии выборов в том, что бизнесмен тратит слишком мало средств на поддержку.

Как пишет газета Politico, спор произошёл на прошлой неделе, когда Адельсон позвонил Трампу для обсуждения мер администрации по стимулированию экономики в условиях эпидемии коронавируса. Однако американский лидер сменил тему разговора и спросил бизнесмена, почему он не делает больше для предвыборной кампании.

По словам одного из источников издания, представители Республиканской партии были обеспокоены тем, что Трамп может лишиться одного из своих главных спонсоров.

Но близкие к Адельсону люди заявили, что пока нет никакой информации о том, может ли он передумать продолжать спонсировать кампанию президента.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Большинство американцев уже определились с выбором: 40% избирателей готовы отдать свой голос за Трампа, 51% — за Байдена. Опрос общественного мнения был проведён c 9 по 12 июля среди 900 жителей США. Опрос общественного мнения в США показал, что 13% избирателей ещё не решили, сторонника какой партии они поддержат на выборах президента страны.

Как ранее писал NEWS.ru, Дональд Трамп хотел, чтобы его лицо было высечено рядом с барельефами четырёх президентов на горе Рашмор в Южной Дакоте.