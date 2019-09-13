https://static.news.ru/photo/93c566ec-d65f-11e9-88e6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Повсеместное использование энергосберегающих ламп делает лицо президента США Дональда Трампа оранжевым на различных фотографиях и видеозаписях. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с членами Республиканской партии в городе Балтимор.

Лампочки, которые нас заставляют использовать, как по мне, в первую очередь плохи тем, что я всё время выгляжу оранжевым, — цитируют Трампа « Известия ».

Обязательное использование энергосберегающих ламп ввела администрация Барака Обамы, но когда президентом стал Дональд Трамп, известный своим неприязненным отношением к природоохранным и экологическим мерам, эту норму отменили.

Как писал News.ru, в феврале пользователи Сети бурно отреагировали на обработанный в фоторедакторе снимок президента США Дональда Трампа, на котором он предстал в «естественном виде» — без загара и пересаженных волос.