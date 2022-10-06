Трамп раскритиковал Байдена за просьбы к другим странам о нефти

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию хозяина Белого дома Джо Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам относительно производства нефти. На конференции сторонников в Майами он назвал подобные шаги сумасшествием, сообщает РИА Новости.

То, что они [администрация Джо Байдена] делают, — это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было, — подчеркнул Трамп.

По его мнению, власти США должны добывать нефть на территории страны, а не закупать ее у сторонних поставщиков для дальнейшей переработки на своей территории.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира. У страны проблемы, отметил он. По его словам, миру важно, чтобы США «сохранили американскую мечту», ныне разрушаемую администрацией во главе с Джо Байденом.