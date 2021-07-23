Трамп назвал страну, благодаря которой богатеет администрация Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация страны «богатеет благодаря Китаю». Такое заявление он сделал в ходе выступления в Аризоне, передаёт «Интерфакс».

При этом экс-глава Белого дома прокомментировал обвинения сына действующего президента США Джо Байдена Хантера в адрес России о взломе его ноутбука.

Он (Хантер Байден. — NEWS.ru) заявил, что это была Россия... Россия, как всегда. Обратили внимание, что это не Китай, а именно Россия? Это потому, что за счёт Китая, а не за счёт России они богатеют, — подчеркнул политик.

Трамп отметил, что во время работы в должности президента он действовал очень жёстко по отношению к России, однако одновременно поддерживал хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

В апреле Хантер Байден рассказал, что к утечке информации из его компьютера в СМИ может быть причастна российская разведка. Данные с ноутбука сына президента США попали в прессу после того, как он отнёс устройство в ремонт. Среди данной информации были снимки и переписки сексуального характера с несовершеннолетними девочками, а также сведения о его теневых сделках с украинскими компаниями.

Ранее Трамп заявил, что за время президентства Байдена США вышли за рамки социализма и движутся к коммунизму. По его мнению, страна становится коммунистической, «когда нет прессы, с которой можно бы пообщаться».