Трамп раскритиковал Байдена и ошибся в фамилии Путин

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

На митинге в Джордии кандидат в президенты США Дональд Трамп попытался раскритиковать нынешнего президента США Джо Байдена, но в итоге неправильно назвал фамилию президента России, обозначив его как «Потен», пишет Daily Mirror. По мнению журналистов, в ходе митинга Трамп «боролся со своей речью», что можно расценить как признаки афазии, или утраты речевых функций из-за поражения центра речи в коре головного мозга.

[Если бы я был президентом], Израиль не подвергся бы нападению, а Россия не воевала бы с Украиной. Я очень хорошо знаю Потена, — заявил Трамп.

Пользователь по имени Вирджиния предположила в соцсети Twitter (X), что путаница в речи Трампа может быть признаком слабоумия. По ее словам, Трамп не в первый раз путается в речи, высмеивая речь Байдена, и это является признаком деменции, а не нормального старения.

Ранее предвыборный штаб Трампа опубликовал видеоролик с падениями и ляпами нынешнего американского лидера: ролик начинается со слов о преклонном возрасте нынешнего президента, как и запись, которую подготовил Байден в рамках кампании по переизбранию. В пародийном ролике за этим следует подборка падений и ляпов Байдена, из которой можно сделать вывод о неадекватности американского президента.