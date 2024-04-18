Трамп провел встречу с президентом Польши в Нью-Йорке Трамп провел встречу с президентом Польши Дудой в Нью-Йорке

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке. Соответствующее видео Трамп опубликовал в среду на своей странице в соцсети Truth Social, под постом он также тепло поприветствовал главу государства.

Приятно приветствовать президента Польши Анджея Дуду в Нью-Йорке, — написал Трамп.

Дуда, как уточняется, находится в США с рабочим визитом 17–18 апреля. Организацией встречи с республиканцем занимался экс-посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. При этом представитель канцелярии президента Польши Войчех Коларский заявил, что американская сторона перед переговорами Дуды с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в марте призвала польского лидера не встречаться с Трампом.

Ранее на совместной конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и главой Украины Владимиром Зеленским президент Польши предупредил, что Варшава не может передать Киеву американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Политик сказал журналистам, что у него их попросту нет. Он пояснил, что развернутые в его стране системы принадлежат США, кроме того, Дуда уверен, что Польша находится под постоянной угрозой нападения России.