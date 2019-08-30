https://static.news.ru/photo/02689b62-cbfe-11e9-b259-fa163e074e61_660.jpgФото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп простил свою бывшую помощницу Мадлен Вестерхаут, уволенную после заявления, что американский лидер относится к ней лучше, чем к собственным детям, а также других комментариев о семье.
Хотя у Мадлен Вестерхаут есть подлежащее соблюдению соглашение о неразглашении, она — очень хороший человек, и я не думаю, что будут какие-либо причины для его использования. Вчера она позвонила мне, чтобы извиниться. Понял и простил её, — написал Трамп в Twitter.
While Madeleine Westerhout has a fully enforceable confidentiality agreement, she is a very good person and I don’t think there would ever be reason to use it. She called me yesterday to apologize, had a bad night. I fully understood and forgave her! I love Tiffany, doing great!
Ранее News.ru писал, что личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут отправлена в отставку. Причиной увольнения стали утечки, допущенные 28-летней сотрудницей. В частности, журналистам стала известна информация о семейной жизни Трампа и некоторых аспектах его работы. Вестерхаут пришлось собирать вещи 29 августа, сразу после того, как президенту США рассказали о её промахах.