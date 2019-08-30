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Компания Google заплатит наложенный на неё властями США штраф в размере около $200 миллионов за нарушение конфиденциальности на YouTube.

Google обвиняют в публикации данных пользователей младше 13 лет без согласия их родителей, передаёт The Wall Street Journal. По данным издания, это один из крупнейших штрафов, который когда-либо был наложен...