https://static.news.ru/photo/336161a2-686d-11ea-a939-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа создала комплексный пакет стимулирующих мер, которые должны будут остановить экономический спад, вызванный вспышкой коронавируса в стране. Сейчас эти предложения находятся на рассмотрении в Конгрессе.

По данным WP, власти хотят выделить на эти меры $850 млрд. Около $50 млрд будут направлены на оказание помощи авиации. Остальные средства пойдут на сокращение налога на заработную плату и на другие механизмы.

Решение снизить ключевую ставку ФРС было связано с негативным влиянием эпидемии коронавируса на экономическое развитие. Принятые меры могут поддержать фондовые и валютные рынки.

NEWS.ru писал, что начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин назвал решение ФРС США резким и смелым ответом на угрозы.