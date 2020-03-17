Администрация президента США Дональда Трампа создала комплексный пакет стимулирующих мер, которые должны будут остановить экономический спад, вызванный вспышкой коронавируса в стране. Сейчас эти предложения находятся на рассмотрении в Конгрессе.
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Решение снизить ключевую ставку ФРС было связано с негативным влиянием эпидемии коронавируса на экономическое развитие. Принятые меры могут поддержать фондовые и валютные рынки.
NEWS.ru писал, что начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин назвал решение ФРС США резким и смелым ответом на угрозы.
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