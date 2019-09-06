https://static.news.ru/photo/8a92c1a8-d134-11e9-ab2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Loznk/ZUMAPRESS.com/Globalo Look Press

Президент США Дональд Трамп предложил предоставить убежище на круизных лайнерах жителям Багамских островов, чьи дома были разрушены в результате урагана «Дориан».

Любая помощь компаний, занимающихся круизными перевозками и готовых предоставить свои суда в качестве стационарного жилья, будет, я уверен, оценена, — написал Трамп в Twitter .

Трапм также сообщил, что американские спасатели занимаются перемещением людей из сильно пострадавших от урагана районов Багамских островов в безопасные места.

По последним данным, жертвами урагана стали не менее 43 человек. От удара стихи повреждено или разрушено около 13 тысяч зданий.

News.ru ранее писал, что «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады 7 сентября. По данным синоптиков, ураган затронет провинции Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда.