Трамп «прошелся» по Байдену перед дебатами Трамп назвал Байдена угрозой существованию США

Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена угрозой для существования Соединенных Штатов. Такое мнение Трамп высказал на своей странице в соцсети Truth Social в преддверии публичных теледебатов, которые состоятся в ночь на 28 июня.

Джо Байден является угрозой демократии, а также самому выживанию и существованию нашей страны! — написал Трамп.

До этого Трамп и нынешний президент США Джо Байден назначили ранние дебаты. Политолог Сергей Марков предположил, что это говорит об адекватности последнего. По его мнению, если Байден «поплывет» на дебатах и покажет умственную и физическую неадекватность, то он будет заменен как кандидат от Демократической партии. Так как съезд по выдвижению запланирован на середину августа, то, значит, будет резерв времени.

Провал Байдена на предстоящих теледебатах с Трампом может подтолкнуть Демократическую партию к выбору нового кандидата, допустил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его мнению, в качестве замены будет выдвинут губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом или глава Иллинойса Джей Роберт Прицкер.

Ранее генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской обратил внимание, что главными аргументами Трампа на дебатах в преддверии выборов могут стать неадекватность его оппонента и неудачная миграционная политика. При Байдене, как считают республиканцы, возникла «абсолютная катастрофа, которая разрослась до масштабов национального бедствия», констатировал политолог.