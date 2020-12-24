Трамп прорвал оборону «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп, как и обещал, наложил вето на проект оборонного бюджета, в котором содержались новые санкции против «Северного потока — 2». Однако для компаний, участвующих в проекте, это означает лишь небольшую отсрочку. Во-первых, конгресс намерен преодолеть вето президента, во-вторых, Белый дом хочет ввести свой пакет ограничительных мер.

Причиной ветирования стали не санкции против «Северного потока — 2», а два положения оборонного бюджета, против которых Трамп категорически выступал и ранее. Конгресс не отменил защиту от судебного преследования для руководства соцсетей и постановил переименовать американские военные базы, названные в честь генералов армии Конфедерации.

Вето Трампа в данном случае — скорее демонстративный шаг. В Белом доме осознают, что конгресс имеет все шансы преодолеть его. Для этого необходимо две трети голосов членов палаты представителей и сената, и большинство из них уже дали понять, что намерены одобрить оборонный бюджет в нынешнем виде. Голосование по этому вопросу в обеих палатах конгресса намечено на 28 декабря.

Проект оборонного бюджета становился законом 59 лет подряд, потому что он жизненно важен для нашей национальной безопасности и наших войск, — заявил глава сенатского комитета по вооружённым силам Джим Инхоф. — Этот год не должен стать исключением.

Тем временем, по данным Reuters, Белый дом независимо от конгресса готовит свои ограничительные меры, призванные «нанести смертельный удар» по проекту российского газопровода. Об этом агентству сообщили несколько источников в президентской администрации.

Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Мы наносили проекту удар за ударом и сейчас готовы забить кол в самое сердце, — заявил Reuters представитель администрации.

Судя по всему, эти санкции будут точечными и накажут те европейские компании, которые нашли лазейки для обхода рестрикций, введённых в декабре прошлого года. По данным Вашингтона, судно-трубоукладчик Oceanic 5000 как раз проходит модернизацию для участия в достройке газопровода на Канарских островах, принадлежащих Испании. В Белом доме уточнили, что у европейских компаний будет шанс избежать санкций, если они откажутся от участия в проекте, как это уже сделал целый ряд фирм в прошлом году.

Администрация нового президента Джо Байдена почти наверняка продолжит душить «Северный поток — 2». Однако будущий глава государства, скорее всего, будет более осторожным с европейскими партнёрами, которых раздражает давление Вашингтона в области энергетической политики.

Нет особых оснований полагать, что Байден снимет санкции, которые в настоящее время действуют в отношении российской стороны проекта, но никаких обсуждений с новой администрацией по этому поводу не велось, и не будет их до тех пор, пока она официально не начнёт работу, — ранее сообщал Business Insider источник в немецких дипломатических кругах.

В декабре силами российской стороны возобновились работы по укладке труб в территориальных водах Германии. В начале следующего года «Газпром» планирует приступить к работам в датских водах — на последнем недостроенном участке «Северного потока — 2». Помимо завершения прокладки труб, «Газпрому» предстоит найти страховщика для проекта и получить сертификат соответствия принципам безопасности и европейским стандартам. В Вашингтоне дали понять, что наложат санкции и на компании, которые будут участвовать в страховании и сертификации.

Однако целый ряд американских экспертов сомневаются, что США удастся остановить строительство газопровода. По данным Bloomberg, Россия давно подготовилась к такому сценарию. Изначально проект должна была страховать швейцарская компания, но Москва уже подыскала российского страховщика. Что же касается сертификации, то чтобы обойти санкции, «Газпрому» нужно будет договориться о получении необходимых документов с государственной, а не частной структурой Евросоюза, так как под американские санкции попадают только фирмы без государственного участия.