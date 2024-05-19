Трамп проигнорировал вызов на дебаты от Кеннеди-младшего РИА Новости: Трамп не ответил Кеннеди-младшему на вызов провести дебаты

Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп не ответил самовыдвиженцу Роберту Кеннеди — младшему на запрос для проведения дебатов, передает РИА Новости. По информации журналистов, политические прения планировалось провести на съезде Либертарианской партии 24–26 мая в Вашингтоне.

Мы не получали ответа от кампании Трампа относительно нашего приглашения к дебатам, — отметили в пресс-службе штаба Кеннеди-младшего.

Ранее генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской допустил, что главным аргументом бывшего главы Белого дома на дебатах в преддверии выборов может стать неадекватность его оппонента — президента США Джо Байдена. Страной управляет не тот человек, которого избрали на пост главы государства, добавил политолог.

До этого стало известно, что Байден и Трамп согласились провести дебаты 27 июня. Кроме того, действующий президент США подтвердил свою готовность поучаствовать в теледебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября. Байден заявил, что прилетит на место на самолете, как и Трамп.

Кроме того, политолог Алексей Макаркин выразил опасения, что для действующего главы Белого дома будет очень рискованно участвовать в дебатах с его главным противником. Для американского избирателя цена бензина важнее, чем внешняя политика, поэтому Байдену будет трудно из-за неудобных вопросов по конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, резюмировал он.