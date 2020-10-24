Трамп проголосовал на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/f19b9a22-1608-11eb-a1d0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп досрочно отдал свой голос на выборах нового главы государства. Политик посетил избирательный участок в городе Палм-Бич в штате Флорида.

После этого глава государства в очередной рас раскритиковал голосование по почти и заявил, что выбрал более безопасный способ.

Это было очень безопасное голосование, гораздо более безопасное, чем когда вы отправляете бюллетень [по почте]. Я могу вам это сказать. Всё было идеально, очень строго, в соответствии с правилами. Когда вы отправляете свой бюллетень, он никогда не может быть в такой же безопасности, как здесь, — передаёт CNN.

На прошлых выборах Трамп голосовал в основной день в Нью-Йорке. Однако в 2019 году американский лидер сменил место жительства: вместо Trump Tower на Пятой авеню политик поселился в своём флоридском имении Мар-а-Лаго.

Накануне в американском штате Теннесси прошёл последний раунд дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия приятно удивила зрителей: участники обошлись почти без оскорблений и не перебивали друг друга. На этот раз они коснулись не только внутренней, но и внешней политики. Но так и не смогли договориться о том, кого из них Россия не любит больше.

В части дискуссии, касающейся нацбезопасности, модератор Кристен Велкер попросила обоих кандидатов прокомментировать утверждения национальной разведки США о том, что Россия и Иран активно пытаются повлиять на исход выборов. Джо Байден ответил, что таким образом иностранные силы подыгрывают Трампу.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.