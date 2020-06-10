Трамп продолжит выступать на митингах перед своими сторонниками

https://static.news.ru/photo/1b036684-ab5f-11ea-9a5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп в скором времени продолжит практику выступлений на митингах. Об этом рассказали журналисты президентского пула.

Выступления действующего главы государства прекратились в начале марта из-за связанных с пандемией ограничений. Как правило, Трамп встречался с избирателями на крупных городских площадках, в том числе, стадионах, что в текущей эпидемиологической ситуации стало недопустимым. На данный момент массовые мероприятия запрещены в большинстве штатов, несмотря на то, что постепенно карантинные меры в стране смягчаются, передаёт РИА Новости.

Ожидается, что первый митинг с участием Трампа пройдёт в Оклахоме, позже он встретится со своими сторонниками из Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Как писал NEWS.ru ранее, более 80% граждан США считают, что ситуация в стране является неуправляемой. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования. 46% респондентов назвали нынешнее экономическое положение страны «неудовлетворительным», только 5% опрошенных считают его «отличным».