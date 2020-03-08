Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что намерен продолжить выступать на публике, несмотря на случаи распространения нового типа коронавируса в Вашингтоне и в штате Мэриленд. Об этом
Американский лидер также сообщил, что «не обеспокоен» тем фактом, что у участника конференции консервативных кругов Республиканской партии США, на которой присутствовали Дональд Трамп и вице-президент США Майкл Пенс, обнаружили коронавирус.
Как сообщал NEWS.ru ранее, организаторы конференции сообщили, что посетитель никак не контактировал с американским президентом или его коллегами и даже не посещал главный зал конференции, в котором выступали Дональд Трамп и Майкл Пенс.
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