https://static.news.ru/photo/4de89400-60e8-11ea-8973-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tia Dufour/White House/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что намерен продолжить выступать на публике, несмотря на случаи распространения нового типа коронавируса в Вашингтоне и в штате Мэриленд. Об этом сообщил ТАСС.

Американский лидер также сообщил, что «не обеспокоен» тем фактом, что у участника конференции консервативных кругов Республиканской партии США, на которой присутствовали Дональд Трамп и вице-президент США Майкл Пенс, обнаружили коронавирус.

Как сообщал NEWS.ru ранее, организаторы конференции сообщили, что посетитель никак не контактировал с американским президентом или его коллегами и даже не посещал главный зал конференции, в котором выступали Дональд Трамп и Майкл Пенс.