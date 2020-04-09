Трамп продолжит переговоры об объёмах добычи нефти

https://static.news.ru/photo/fe659470-7ab7-11ea-af40-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: D. Myles Cullen/Education Depart/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп намерен продолжить переговоры о объёмах добычи нефти в ближайшие часы. Об этом глава государства заявил в начале брифинга в Белом доме.

Трамп отметил, что ОПЕК+ может тоже объявить о договорённости по объёмам добычи нефти в ближайшее время.

Это может быть хорошо, а может быть не так хорошо, так или иначе, — цитирует Трампа ТАСС.

Он также добавил, что Россия и Саудовская Аравия «хорошо ладят» на этих переговорах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня 11 млн б/с. То есть в мае-июне добыча должна составить 8,5 млн б/с.