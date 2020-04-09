Трамп продолжит переговоры об объёмах добычи нефти

Дональд Трамп намерен продолжить переговоры о объёмах добычи нефти в ближайшие часы. Об этом глава государства заявил в начале брифинга в Белом доме.
Трамп отметил, что ОПЕК+ может тоже объявить о договорённости по объёмам добычи нефти в ближайшее время.
Это может быть хорошо, а может быть не так хорошо, так или иначе, —
цитируетТрампа ТАСС.
Он также добавил, что Россия и Саудовская Аравия «хорошо ладят» на этих переговорах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня 11 млн б/с. То есть в мае-июне добыча должна составить 8,5 млн б/с.
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