Трамп продаёт особняк на берегу океана за $49 млн

https://static.news.ru/photo/ae1d0d7a-7d83-11eb-bc71-96000091f725_660.jpg Фото: ktgluxury.com

Зарегистрированная на экс-президента США Дональда Трампа компания выставила на продажу особняк на берегу океана в курортном городе Палм-Бич штата Флорида за $49 млн.

Поместье находится недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго, где он сейчас проживает. Будущий собственник получит полноправное членство в гольф-клубе бывшего президента, — сообщает New York Post.

Площадь двухэтажного особняка составляет более трёх тысяч квадратных метров, в нём восемь спален, девять ванных комнат, библиотека, гостиная, бассейн и застеклённая терраса. Здание было построено в 1956 году в бермудском стиле, однако в нём был сделан современный ремонт. Главная особенность дома — панорамная терраса, с которой открывается вид на океан и безлюдный пляж.

Как писал NEWS.ru, неизвестный гражданин РФ заплатил почти $140 млн (10,4 млрд рублей) за бывший участок 45-го президента США Дональда Трампа и российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в Палм-Бич (штат Флорида, США). Анонимный покупатель внёс всю сумму наличными. Соглашение стало рекордным для региона и почти самым крупным в США — в настоящее время первенство принадлежит богатейшему человеку Земли Джеффу Безосу. В 2020-м он выложил $165 млн (12,2 млрд рублей) за недвижимость в Лос-Анджелесе.