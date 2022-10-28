Трамп проанонсировал свое возвращение в Twitter

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Бывший президент США Дональд Трамп проанонсировал свое возвращение в социальную сеть Twitter, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика. Он поздравил миллиардера Илона Маска с приобретением компании Twitter и добавил, что его аккаунт будет восстановлен в понедельник, 31 октября. О том, что его учетная запись будет восстановлена, экс-президенту США сообщили в самой компании.

Поздравляю Илона Маска с приобретением Twitter. Мне сообщили, что моя учетная запись будет восстановлена в понедельник, — посмотрим, — сказал Трамп.

Дональда Трампа заблокировали в начале 2021 года, когда сторонники бывшего президента попытались помешать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших президентских выборов. Владелец SpaceX Илон Маск объявил о закрытии сделки по приобретению Twitter в четверг. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году, ее основной продукт — одноименная социальная сеть, в которой пользователи обмениваются короткими сообщениями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Накануне Маск обновил описание своего профиля в социальной сети Twitter. Предприниматель указал в разделе биографии, что является «главным по твитам».