Трамп призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах

https://static.news.ru/photo/53728268-502b-11eb-b909-fa163e074e61_660.jpg Майк Пенс Фото: J. Scott Applewhite - Pool via C/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, чтобы впоследствии пересмотреть итоги выборов.

Штаты хотят исправить итоги своего голосования. Всё, что Майку Пенсу надо сделать, это отправить их обратно в штаты, и мы победим. Сделай это, Майк, пришло время для невероятной смелости, — написал Трамп на своей странице в Twitter.

States want to correct their votes, which they now know were based on irregularities and fraud, plus corrupt process never received legislative approval. All Mike Pence has to do is send them back to the States, AND WE WIN. Do it Mike, this is a time for extreme courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Ранее Трамп заявил о полномочиях вице-президента отклонить голоса выборщиков, несмотря на то что это противоречит решению федерального суда штата Техас. Сам Пенс не комментирует ситуацию, но накануне издание New York Times сообщило, что Пенс в разговоре с Трампом пытался убедить его, что не имеет подобных полномочий. Но действующий президент категорически отверг это.

Как сообщал NEWS.ru, в Вашингтоне акция сторонников действующего президента Дональда Трампа накануне утверждения конгрессом окончательных итогов президентских выборов в США переросла в столкновения протестующих с полицией.

Действующий президент США неоднократно заявлял, что не признаёт своего поражения на президентских выборах, которые состоялись в начале ноября 2020 года. По последним данным, подтверждённым рядом американских ведомств, Байден набрал 306 голосов выборщиков, в то время как Трамп — лишь 232 голоса.