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Трамп призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах

17:09, 06 января 2021 12
Майк Пенс Майк Пенс Фото: J. Scott Applewhite - Pool via C/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, чтобы впоследствии пересмотреть итоги выборов.

Штаты хотят исправить итоги своего голосования. Всё, что Майку Пенсу надо сделать, это отправить их обратно в штаты, и мы победим. Сделай это, Майк, пришло время для невероятной смелости, — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп заявил о полномочиях вице-президента отклонить голоса выборщиков, несмотря на то что это противоречит решению федерального суда штата Техас. Сам Пенс не комментирует ситуацию, но накануне издание New York Times сообщило, что Пенс в разговоре с Трампом пытался убедить его, что не имеет подобных полномочий. Но действующий президент категорически отверг это.

Как сообщал NEWS.ru, в Вашингтоне акция сторонников действующего президента Дональда Трампа накануне утверждения конгрессом окончательных итогов президентских выборов в США переросла в столкновения протестующих с полицией.

Действующий президент США неоднократно заявлял, что не признаёт своего поражения на президентских выборах, которые состоялись в начале ноября 2020 года. По последним данным, подтверждённым рядом американских ведомств, Байден набрал 306 голосов выборщиков, в то время как Трамп — лишь 232 голоса.

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