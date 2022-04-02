Трамп призвал соотечественников вернуть стране «американскую мечту»

Экс-президент США Дональд Трамп призвал соотечественникв «вернуть американскую мечту», которую сейчас, по его словам, «уничтожает» действующий глава государства Джо Байеден. Изменить ситуацию можно, изменив состав конгресса на выборах, которые пройдут в ноябре 2022 года. Об этом республиканский политик заявил на выступлении в Мичигане.

Если мы ничего не можем сделать с упадком Байдена, мы можем прийти на выборы в ноябре и сделать Америку снова великой, — сообщил Трамп.

Он отметил, что действующая администраци государства фактически объявила стране и её гражданам энергетическую войну, это следует из установившихся цен на бензин и продовольствие.

После нас им оставалось только пойти на пляж и расслабиться. <...> Они уничтожают американскую мечту. Они не хотят, чтобы была американская мечта, — заявил Трамп.

Промежуточные выборы пройдут в США 8 ноября 2022 года. Американцы будут голосовать за кандидатов на все 435 мест в палате представителей, где в настоящее время сохраняется незначительный перевес в пользу демократов, а также выбирать 35 представителей в сенат — сейчас обе партии имеют там по 50 мандатов.

Также в ходе выступления Трамп заявил, что Байден принёс США худшие времена в истории.