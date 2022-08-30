Трамп призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года Трамп призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года из-за действий ФБР

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп призвал отменить результаты выборов главы государства 2020 года и провести нового голосование. В качестве причины подобного предложения он назвал решение ФБР «похоронить» историю с ноутбуком Хантера Байдена, сына действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth, передает РИА Новости.

ФБР перед выборами похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена, зная, что в противном случае Трамп с легкостью выиграл бы президентские выборы 2020 года, — подчеркнул политик.

По его мнению, подобные действия служат примером мошенничества и вмешательства в выборы на «невиданном ранее уровне».

Решение — назвать настоящего победителя либо как минимум отменить результаты выборов 2020 года и незамедлительно провести новые, — призвал Трамп.

В октябре 2020 года газета The New York Post выпустила цикл материалов, основанных на переписке, которую, по сведениям журналистов, обнаружили в ноутбуке сына нынешнего президента США Джо Байдена Хантера. Копию жесткого диска ноутбука, согласно сообщениям СМИ, сделал владелец ремонтной мастерской штата Делавэр и передал его личному адвокату Трампа Руди Джулиани. Позднее ноутбук был якобы изъят ФБР. СМИ утверждают, что найденные в комьютере Хантера Байдена фото могут подтвердить его вовлеченность в криминальную деятельность в сфере наркоторговли.

Ранее газета New York Post привела подробности обыска виллы Трампа в Палм-Бич. По данным издания, в обыске участвовали «по меньшей мере» 100 агентов спецслужбы. Их интересовали документы, которые политик, скорее всего, взял с собой из Белого дома. Сам Трамп связал обыск со своим предстоящим участием в выборах президента США в 2024 году.