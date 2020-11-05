Трамп призвал остановить подсчёт бюллетеней

https://static.news.ru/photo/aa3c4dc8-1f74-11eb-8a15-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США и действующий глава государства Дональд Трамп призвал остановить подсчёт голосов на выборах.

Остановите подсчёт [голосов]! — написал он в Twitter.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Штаб Трампа планирует через суд оспаривать результаты подсчёта бюллетеней в штате Невада, так как не меньше 10 тысяч голосов могут принадлежать людям, которые уже не живут на этой территории.

Результаты голосования в штате должны быть объявлены в ближайшее время. По предварительным результатам, победу в нём одерживает демократ Джо Байден. Если эти данные верны, оппонент Трампа получит необходимые для победы 270 голосов выборщиков, передаёт Fox News.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Байден уже запустил «сайт переходного периода». Создание ресурса направлено на подготовку к передаче власти от действующего американского лидера Дональда Трампа.