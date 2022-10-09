Трамп призвал начать переговоры по Украине для предотвращения мировой войны

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Неваде призвал незамедлительно начать мирные переговоры для завершения конфликта на Украине, трансляция выступления политика велась на Rumble. Экс-глава государства предположил, что если не сделать этого сейчас, то столкновение может перерасти в третью мировую войну.

И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <...> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне, — сказал Трамп.

В конце сентября политик предложил себя в качестве посредника в переговорах России и Украины. Трамп убежден, что Москва и Киев должны заключить мирный договор.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывается от посреднических услуг на переговоры с Украиной. Он отметил, что помощь предлагают многие страны. Дипломат подчеркнул, что те государства, которые хотят исполнить роль посредника, в первую очередь должны убедить Киев прекратить боевые действия и остановить войну, которую он развязал еще в 2014 году. Полищук указал, что Москва готова к переговорам, но выбор жителей новых регионов России, а именно ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, при этом обсуждать не собирается.