Трамп призвал Байдена «быть осторожным с желаниями»

https://static.news.ru/photo/d49b0f1c-559f-11eb-899e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США республиканец Дональд Трамп предупредил своего преемника, избранного главу государства демократа Джо Байдена об осторожности. Он сделал это высказывание в контексте одобрения палатой представителей резолюции об его отстранении от власти.

По словам Трампа, руководители силовых структур США опасаются новых вооружённых протестов в случае попытки смещения главы Белого дома с поста в течение оставшихся восьми дней до истечения его полномочий. По мнению силовиков, могут вспыхнуть новые беспорядки, при этом пострадать могут политики.

В среду, 13 января, стало известно, что палата представителей одобрила резолюцию об отстранении Трампа, причём документ поддержали и некоторые видные члены Республиканской партии. Если вице-президент Майк Пенс откажется воспользоваться 25-й поправкой для смещения своего босса и получения президентских полномочий, может быть запущен процесс импичмента. Трамп в свойственной ему категоричной манере прокомментировал ситуацию.

Продолжается величайшая охота на ведьм в истории политики. Я думаю, это вызывает огромный гнев, они делают действительно нечто ужасное. <...> Свобода слова подвергается нападкам, как никогда. 25-я поправка не представляет для меня никакого риска, но она будет преследовать Джо Байдена и его администрацию. Как говорится, будь осторожен в своих желаниях, — обращаясь к Байдену, заключил Трамп, чьи слова приводит Mirror.

Как отмечают эксперты, за оставшееся Трампу время у власти его не успеют отстранить от должности. Но одиозному политику может быть запрещено впоследствии занимать какие-либо государственные должности, что поставит крест на его планах выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году.

Ранее NEWS.ru писал, что американский либертарианский институт Катона инициировал расследование в связи с высказываниями Андрея Илларионова, бывшего советника президента РФ Владимира Путина, а ныне — старшего научного сотрудника учреждения. Он, будучи непосредственным очевидцем событий в Вашингтоне 6 января, заявил, что митинги у Капитолия были мирными, а случившиеся беспорядки были спровоцированы представителями движений Black Lives Matter и Antifa.

6 января конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых Джо Байден победил Дональда Трампа. Сторонники Трампа атаковали Капитолий, в ходе беспорядков погибло пять человек, включая одного полицейского.