Трамп призвал американское ТВ создать канал имени себя Трамп предложил CNN создать посвященный лично политику консервативный телеканал

Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что телекомпания CNN могла бы стать самой успешной телесетью в истории, если бы создала консервативный канал, посвященный исключительно ему. Свое мнение он высказал в социальной сети Truth Social. CNN традиционно считается медиа, дружественным демократам, там регулярно критикуют консерваторов, республиканцев и непосредственно экс-президента.

Если бы CNN были умны, то открыли бы консервативную сеть, где был бы только я, и это бы была самая успешная сеть в истории, — написал Трамп.

Он также отметил, что прореспубликанский телеканал Fox успешен только потому, что предоставляет ему трибуну. Трамп также заявил, что благодаря ему «поднялся» Twitter, а вот Facebook (деятельность в РФ запрещена), наоборот, потерял около $90 млрд после того, как там заблокировали страницу политика.

Изгнание Трампа со всех социальных платформ последовало вслед за штурмом Капитолия и отказом политика признавать поражение на выборах 2020 года. По мнению самого экс-президента, блокировка в соцсетях стала для последних «одной из величайших ошибок в истории бизнеса», поскольку за политиком «идут десятки миллионов тех, кто хочет сделать Америку снова великой и ставят Америку на первое место».

Ранее сообщалось, что соратники экс-президента США Дональда Трампа призывают его не торопиться с объявлением об участии в выборах главы государства в 2024 году. Причиной они называют разочаровывающие результаты выборов в конгресс страны.

Несколько дней назад во время выступления на митинге в штате Огайо Трамп пообещал в ближайшее время сделать «очень большое» объявление. Согласно анонсу политика, это произойдет 15 ноября во Флориде. Телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Трамп активно обсуждает возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года.