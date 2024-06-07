Трамп признался, какого российского спортсмена считает величайшим в мире Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После встречи с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым бывший президент США Дональд Трамп назвал его величайшим бойцом всех времен, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись политика в Truth Social. Политик и спортсмен встретились во время турнира UFC 302 США, где Нурмагомедов выступал в роли секунданта чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева.

Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру с результатом 29 побед и ноль поражений и не проиграл ни одного раунда, возможно, является величайшим бойцом всех времен. Я встретился с ним на турнире UFC в Нью-Джерси. Он очень умный парень. У Хабиба большие перспективы в будущем, — написал Трамп.

Сам Нурмагомедов заявил Трампу, что уверен в его желании остановить войну в Палестине. На это политик ответил утвердительно.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года.

По данным западных СМИ, появление Трампа на стадионе Prudential Center вызывало бурю эмоций у 15 тысяч зрителей. Его приветствовали бурными овациями и скандировали: «Мы хотим Трампа! Пошел ты, Джо Байден!» По мнению многих, для Трампа поединок Махачева и Порье стал успешным предвыборным мероприятием.