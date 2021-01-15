Трамп приказал сократить госзакупки из Китая

https://static.news.ru/photo/eeb79018-57df-11eb-ab4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Haibin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поручил федеральному правительству принять меры по снижению к минимуму закупок товаров из Китая, рассказал помощник лидера по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

По информации Белого дома, руководитель государства дал указание ведомствам и управлениям проанализировать законы, постановления и программы с целью сократить импорт продукции и услуг производства КНР со стороны властей, передаёт ТАСС.

Китай сделал своей мишенью информационные системы правительства США, пытается получить персональные данные, военные планы и другую информацию при помощи киберпространства и иных средств, — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Пекин призвал Белый дом прекратить давить на предприятия КНР и нарушать их законные интересы, а также перестать смешивать экономические вопросы и политику и нарушать правила справедливой конкуренции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уходящая администрация президента США Дональда Трампа до последнего продолжает давить на Китай в связи с распространением коронавирусной инфекции. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что у Штатов есть новые доказательства вины КНР в пандемии COVID-19.

Таким образом, госсекретарь фактически обвинил Китай в создании вируса в лабораториях. Такое заявление Помпео является продолжением последовательной линии Штатов, которые уже не раз утверждали, что Китай несёт ответственность перед всем миром за появление коронавируса.