Трамп пригрозил запретить поддерживающим ХАМАС мигрантам въезд в США

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США и участник текущей предвыборной гонки Дональд Трамп пообещал своим избирателям запретить въезд в страну мигрантам, поддерживающим палестинское движение ХАМАС, сообщает информагентство Reuters. Трамп подчеркнул, что он будет принимать по отношению к ним жесткие меры. В частности, он планирует лишать их студенческих виз и депортировать.

По словам бывшего главы государства, депортация и ограничительные меры грозят всем лицам, «отрицающим право Израиля на существование». Трамп также намерен отправлять полицейские отряды на каждый митинг в поддержку Палестины, чтобы задерживать или разгонять их участников. Также экс-президент США рассматривает возможность запрета на въезд в страну для граждан Ливии, Сирии, Сомали и Йемена.

Если вы хотите упразднить государство Израиль, вы дисквалифицированы (речь идет о въезде в США. — NEWS.ru), если вы поддерживаете ХАМАС или идеологию, лежащую в основе ХАМАС, — вы дисквалифицированы, — заявил Трамп.

Действующий президент США Джо Байден ранее анонсировал поездку в Израиль. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, глава государства намерен отправиться в поездку в среду, 18 октября.