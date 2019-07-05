https://static.news.ru/photo/291472bc-9f4f-11e9-92ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xu Congjun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что страна может ввести дополнительные пошлины на китайские товары.

По словам главы государства, КНР нарушила торговое соглашение, которое сама очень сильно хотела заключить, передаёт CNN .

Они вели с нами переговоры и хотели заключить сделку. У нас была сделка, и они ее нарушили. Они не должны были её нарушать, — подчеркнул политик.

Он предположил, что в следующий раз Пекин не стал бы повторять своих ошибок. Китайские компании платят «миллиарды и миллиарды» долларов из-за введённых пошлин, добавил он.

Мы ввели огромные пошлины. Если мы захотим, можем ввести существенно большие, — отметил Трамп.

Американский лидер заключил, что в настоящий момент ведутся переговоры с китайской стороной.

Ранее News.ru писал, что власти Китая готовы отменить повышенные пошлины на американские товары в случае успешного разрешения торгово-экономических противоречий. Об этом заявил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.