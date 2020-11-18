Трамп приготовил «китайскую» ловушку для администрации Байдена

https://static.news.ru/photo/078c283a-29a8-11eb-b750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

В Китае приготовились к последнему «акту безумия» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который он может устроить перед своим уходом с поста главы государства.

Соответствующая статья появилась на китайском прогосударственном портале Global Times. По мнению экспертов, в последние дни своего пребывания у власти Трамп и его администрация могут возобновить антикитайскую политику, приняв дополнительные меры против Пекина. Речь идёт о введении санкций против китайских компаний и чиновников из-за нарушения прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Аналитики считают, что действующий американский лидер сможет существенно усложнить жизнь своему вероятному преемнику на президентской должности Джо Байдену. Демократу уже в самом начале срока придётся принимать непростое решение: сохранять напряжённые отношения с Китаем или пытаться отменить указы Трампа, рискуя вызвать критику за слишком мягкий подход к Пекину.

Трамп фактически ставит ловушку или закладывает мину для администрации Байдена, — считает профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шень Йи.

О том, что план действующего президента может сработать, заявил и глава Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Джон Уллиот. По его словам, если Китай не изменит свой курс и не станет вести себя более ответственно на международной арене, то попытки отменить направленные против Пекина указы Трампа станут политическим самоубийством для следующих президентов Штатов.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует серьёзно сократить численность американского военного контингента в Афганистане и Ираке до возможной передачи власти своему политическому оппоненту, кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену.

По словам экспертов, шансы Белого дома на реализацию этого плана невелики и главная цель действующего президента — осложнить жизнь Джо Байдену. В каждой из стран администрация Трампа намеревается оставить по 2,5 тысячи американских солдат к 15 января — за пять дней до инаугурации нового президента Соединённых Штатов. Таким образом, из Афганистана могут вывести примерно 2 тысячи военных, а из Ирака — ещё 500 человек. Источники телеканала утверждают, что американские военные ожидают поступления соответствующего приказа от Белого дома уже на этой неделе, с 18 по 20 ноября, писал NEWS.ru.