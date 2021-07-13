Трамп придрался к словам Байдена о выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на выступление действующего главы государства Джо Байдена про выборные права. Экс-хозяин Белого дома опять намекнул на то, что победителя гонки за высший пост определили неверно, сообщает РИА Новости.

Трамп напомнил , что, по словам Байдена, в 2020 году голосовали 150 человек.

Мошенничество! Допустим, он имел в виду 150 миллионов человек. Основываясь на том факте, что у меня было 75 миллионов плюс, получается, что у него — 75 миллионов, что на шесть миллионов меньше, чем они сказали, будто он получил. И что получается? Они уступили шесть миллионов голосов? — задался вопросами Трамп.

Байден в ходе выступления по теме избирательных прав заявил, что в выборах участвовало больше людей, чем когда-либо. Трампу он посоветовал не пытаться разрушить страну ложными обвинениями.

Ранее стало известно, что разговор с президентом России Владимиром Путиным прошёл хорошо, сообщил американский лидер Джо Байден. По информации Белого дома, президенты обсуждали Сирию, киберугрозы и ряд других вопросов.