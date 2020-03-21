https://static.news.ru/photo/796ba07e-6ba9-11ea-ad1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённые Штаты хотят помочь Северной Корее в борьбе с коронавирусом. Письмо с этим предложением американский лидер Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Каким образом Вашингтон готов помочь, не раскрывается, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ЦТАК.

Ранее Трамп заявил о возможности скорой победы над коронавирусом. По его словам, это удастся сделать в сжатые сроки.

На данный момент коронавирусом в Нью-Йорке заболело более 10 тысяч человек. От заболевания скончались 53, писал NEWS.ru.