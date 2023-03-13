Трамп предупредил США о грядущих потрясениях Трамп: политика Байдена спровоцирует новую Великую депрессию

Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Политика действующего американского президента США Джо Байдена спровоцирует новую Великую депрессию в стране, считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, это потрясение будет более серьезным, чем страна пережила в 1929 году.

Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <...>, Джо Байден станет [31-м президентом США] Гербертом Гувером современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим прогнозам] банки уже начали банкротиться, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

9 марта руководство одного из крупнейших банков Silicon Valley (SVB) заявило о совершении неудачной сделки с ценными бумагами. Для восполнения потерь банк решил выпустить дополнительный комплект акций на общую сумму $2,25 млрд. В этой связи держатели ценных бумаг стали массово снимать свои средства со счетов кредитора, из-за чего отток капитала превысил нормы и SVB объявил о своем банкротстве. Обозреватели CNN сообщили, что банкротство Silicon Valley стало крупнейшим с момента начала кризиса в США в 2008 году.

Вслед за банкротством SVB в США объявили о закрытии расположенного в Нью-Йорке Signature Bank. По состоянию на 31 декабря 2022 года Signature Bank имел общие активы на сумму около $110 млрд, а также депозиты на сумму $88 млрд.