Трамп предупредил об угрозе мировой войны из-за «бардака Байдена»

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

США приближаются к третьей мировой войне из-за «бардака», который устроил нынешний американский лидер Джо Байден, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что при его президентстве все уважали Штаты, а теперь «проблемы повсюду», передает RSBN.

Мы должны быть осторожными, чтобы не начать третью мировую войну. Я не позволю этому случиться. У нас этого не случится, но сейчас вы приближаетесь к мировой войне из-за всего бардака, в котором мы оказались [из-за Байдена], — сказал Трамп.

Ранее Байден отметил, что Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах в ноябре. По его словам, республиканец «подлизывается к диктаторам и авторитарным головорезам со всего мира».

Притом сам Трамп заверил, что не намерен становиться диктатором в случае победы на предстоящих выборах главы государства. На встрече со своими сторонниками в штате Айова политик пообещал, что жесткие решения будут им приняты только в первый день президентства — когда он закроет границу.

До этого обозреватель Джош Рогин предположил, что одним из первых решений Трампа в случае победы на выборах станет прекращение поставок оружия на Украину. По этой причине действующей администрации следует ускорить военную помощь ВСУ, а также разместить как можно больше оружия и боеприпасов в Восточной Европе, резюмировал эксперт.