Трамп предупредил о проблемах из-за Байдена Трамп: администрация Байдена может нанести США большой ущерб еще до выборов

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Джо Байден

Администрация Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом может нанести стране большой ущерб в течение девяти месяцев, оставшихся до выборов главы государства, считает бывший лидер США Дональд Трамп. Политик обосновал это тем, что нынешний президент страны Байден некомпетентен, передает ТАСС со ссылкой на заявление Трампа на митинге сторонников.

Самое печальное то, что некомпетентность этого человека [Байдена] и этой администрации может нанести огромный ущерб за девять месяцев <...>. Ущерб, который они наносят, просто огромен, — уверен Трамп.

Выборы, по итогам которых будет определен новый президент США, пройдут в ноябре 2024 года. При этом Байден отмечал, что намерен переизбраться на второй срок, а наиболее популярным кандидатом от республиканцев считается Дональд Трамп.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что демократы могут отстранить Джо Байдена от президентской гонки из-за его проблем со здоровьем. Эксперт констатировал, что политик часто оговаривается и ведет себя «неадекватно», а его заявления о поддержке зарубежных лидеров прозвучали на фоне постоянного отставания от Трампа в опросах общественного мнения.