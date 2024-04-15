Трамп предстал перед судом Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке на первый уголовный процесс из четырех

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство уголовного дела в его отношении, передает РИА Новости. Отмечается, что впереди у Трампа еще три процесса.

Трампу предъявлены 34 обвинения в связи с фальсификацией деловой документации. Они связаны с оформлением выплат за сокрытие компрометирующей его информации о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.

Как свидетельствуют подсчеты телеканала Fox News, Трампу по совокупности предъявленных обвинений может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения. При этом предполагается, что фактический приговор окажется намного мягче.

Журналисты отметили, что инкриминируемая Трампу фальсификация деловых документов считается в законодательстве Нью-Йорка проступком, однако она поднимается до ранга преступления с максимальным сроком наказания в четыре года в случае попытки скрыть другое преступление.

Ранее адвокаты Трампа выразили уверенность, что расследование, касающееся политика и его предполагаемой роли в событиях в Капитолии 2021 года, является полностью политически мотивированным и призвано помешать республиканцу баллотироваться в 2024 году. Пресс-служба Трампа также подчеркнула, что инициированный процесс направлен на ущемление прав и интересов экс-президента и его сторонников.