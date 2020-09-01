Трамп предсказывает «революцию» в США, если Байден станет президентом

https://static.news.ru/photo/da7b149c-ec0c-11ea-981b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп считает, что если на президентских выборах победит Джо Байден, то в Соединённых Штатах может произойти «революция», которую устроят «радикальные левые силы».

Они возьмут власть, если придёт Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу <...> это революция. <...> Он слабый человек и был таким всю свою жизнь. <...> Он не должен баллотироваться в президенты, — привели слова американского лидера в РИА Новости со ссылкой на его интервью Fox News.

В ходе интервью телеведущая уточнила, кто именно контролирует кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Дональд Трамп уклонился от ответа, отметив, что ведущая не знает этих людей.

Как писал NEWS.ru ранее, Джо Байден заявил, что действующий американский президент Дональд Трамп занимает «покорную» позицию в отношениях с российским руководством. Он подчеркнул, что позиция Дональда Трампа опасная и унизительная.