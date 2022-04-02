Трамп предсказал США экономический кошмар

США находятся на пороге экономического кошмара. Об этом заявил в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Мичиган экс-президент страны Дональд Трамп. По его словам, страну одновременно ждут инфляция и рецессия. Об этом сообщает РИА Новости.

Реальные доходы падают, нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляция. Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит? — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что действующая администрация «радикальных демократов» Джо Байдена рискует всем, что создало бывшего руководство под началом самого Трампа. Он назвал сложившуюся ситуацию «инфляционным бедствием Байдена».

Ранее в ходе выступления Трамп призвал соотечественников «вернуть американскую мечту», которую сейчас, по его словам, «уничтожает» действующий глава государства Джо Байден. Изменить ситуацию можно, изменив состав конгресса на выборах, которые пройдут в ноябре 2022 года.