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Трамп предсказал США экономический кошмар

Экс-президент США Дональд Трамп предсказал стране экономический кошмар
05:10, 03 апреля 2022
Трамп предсказал США экономический кошмар Фото: Michael Nagle/Xinhua
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США находятся на пороге экономического кошмара. Об этом заявил в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Мичиган экс-президент страны Дональд Трамп. По его словам, страну одновременно ждут инфляция и рецессия. Об этом сообщает РИА Новости.

Реальные доходы падают, нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляция. Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что действующая администрация «радикальных демократов» Джо Байдена рискует всем, что создало бывшего руководство под началом самого Трампа. Он назвал сложившуюся ситуацию «инфляционным бедствием Байдена».

Ранее в ходе выступления Трамп призвал соотечественников «вернуть американскую мечту», которую сейчас, по его словам, «уничтожает» действующий глава государства Джо Байден. Изменить ситуацию можно, изменив состав конгресса на выборах, которые пройдут в ноябре 2022 года.

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