https://static.news.ru/photo/c41a59b0-e055-11e9-b641-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп не считает, что удача привела Штаты к лучшим показателям в экономике и на рынке ценных бумаг в истории страны.

Если они на самом деле сделали бы это [импичмент], рынки потерпели бы крах, — написал глава США в Twitter .

If they actually did this the markets would crash. Do you think it was luck that got us to the best Stock Market and Economy in our history. It wasn’t! https://t.co/V0WGVWEWTN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

В США разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом, так как не давал на неё письменного разрешения, писал News.ru.