Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что эпидемия коронавируса закончится в апреле. По его словам, так «думают люди».
Причиной прекращения заражений станет жара,
Такое заявление глава государства сделал на встрече с губернаторами страны.
По состоянию на утро 10 февраля, количество инфицированных коронавирусом превысило 40 тысяч человек, более 900 человек скончались. При этом свыше 3,2 тысячи заразившихся выздоровели.
Ранее, как писал NEWS.ru, в ВОЗ заявили, что ситуация с 2019-nCoV ещё не достигла пика, поэтому говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано
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