https://static.news.ru/photo/3abd2b40-4c28-11ea-a8e3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что эпидемия коронавируса закончится в апреле. По его словам, так «думают люди».

Причиной прекращения заражений станет жара, передаёт РИА Новости слова политика. Он отметил, что у США хорошее положение для борьбы с распространением болезни.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с губернаторами страны.

По состоянию на утро 10 февраля, количество инфицированных коронавирусом превысило 40 тысяч человек, более 900 человек скончались. При этом свыше 3,2 тысячи заразившихся выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ВОЗ заявили, что ситуация с 2019-nCoV ещё не достигла пика, поэтому говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано