Трамп предсказал американской экономике и доллару тяжелейшее поражение Трамп предсказал экономике США и доллару тяжелейшее поражение за последние 200 лет

Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

На форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане бывший президент США Дональд Трамп высказал свои опасения относительно экономической ситуации в стране, передает РИА Новости. По его мнению, она может стать самой тяжелой за последние 200 лет.

Трамп отметил, что доллар и американская экономика находятся в опасном положении и, если ситуация не изменится, США могут потерять статус мирового лидера. Кроме того, он выразил беспокойство по поводу неконтролируемой инфляции в стране и угрозы, исходящей от недружественных союзов, таких как Россия-Китай, Иран-Северная Корея и Саудовская Аравия-Иран.

Трамп также заявил о своих планах вернуться к руководству США, если победит на выборах в 2024 году, и обещал не допустить проблем в стране.

Ранее Дональд Трамп назвал недавнюю утечку секретных документов «самой позорной» в истории страны и предположил, что за ней может стоять действующий президент Джо Байден. В связи с этим, он призвал провести расследование в отношении Байдена.

Также Трамп заявил, что США «катятся в ад». По его мнению, политика администрации президента Джо Байдена ведет к развязыванию третьей мировой войны. Трамп уточнил, что во времена, когда он был хозяином Белого дома, угрозы об использовании ядерного оружия от других стран не исходили.