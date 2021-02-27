Трамп предрёк США зависимость от нефти из РФ

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при его преемнике в Белом доме Джо Байдене страна успела лишиться статуса в энергетике и теперь станет зависеть от импортной нефти.

Во время выступления на конференции CPAC политик раскритиковал решение Байдена вернуться в Парижское соглашение по климату. Он считает, что оно только разрешает выбросы другим странам «с более низкими стандартами», таким как Россия, Индия и Китай, а для США затрудняет, сообщает РИА Новости.

Трамп пояснил, что сделал США «энергетической сверхдержавой», большей, чем Саудовская Аравия и Россия.

При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть, — подчеркнул политик.

Он не стал пояснять, что администрация США не формирует цены на топливо.

Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти, — предрёк экс-президент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп на консервативной конференции CPAC в Орландо выступил с публичной речью впервые после того, как оставил Овальный кабинет. Трамп пообещал сторонникам, что будет «сражаться с ними бок о бок», а также обрушился с критикой на своего преемника.