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Действующий президент США Дональд Трамп предрёк «конец Республиканской партии» в её нынешнем виде после того, как его однопартийцы в Конгрессе не смогли добиться отмены раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищал технологические компании от исков в случае размещения, удаления или иного модерирования пользовательского контента.

Я говорил этим республиканцам избавиться от раздела 230. Они (республиканцы — прим. NEWS.ru) не понимают, что это будет концом Республиканской партии в том виде, в котором мы её знаем. Но это не будет концом для наc, — заявил Трамп, выступая на многотысячной манифестации своих сторонников — «Марше за спасение Америки», передаёт ТАСС.

Трамп пожаловался, что каждая его публикация в Twitter, даже если она правдивая, отмечается соответствующим маркером. Он раскритиковал технологические компании и заявил, что такая практика «скрытой блокировки» должна быть объявлена вне закона.

Ранее действующий президент США наложило вето на одобренный Конгрессом оборонный бюджет на будущий год (который начался в стране 1 октября 2020 года). Трамп мотивировал это отсутствием в нём пункта об отмене раздела 230. Несмотря на вето, бюджет был одобрен законодательным органом.

Как сообщал NEWS.ru, в Вашингтоне акция сторонников действующего президента Дональда Трампа накануне утверждения конгрессом окончательных итогов президентских выборов в США переросла в столкновения протестующих с полицией.

Действующий президент США неоднократно заявлял, что не признаёт своего поражения на президентских выборах, которые состоялись в начале ноября 2020 года. По последним данным, подтверждённым рядом американских ведомств, Байден набрал 306 голосов выборщиков, в то время как Трамп — лишь 232 голоса.