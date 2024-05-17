Трамп предрек США проблемы из-за визита Путина в Пекин Трамп назвал встречу лидеров России и Китая худшей проблемой для США

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Дональд Трамп

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина представляет наихудшую проблему для США, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп у входа в зал суда на Манхэттене. Перед этим он перечислил другие проблемы, вызывающие у него беспокойство. Среди них инфляция и экономика.

Трамп предупредил, что, пока он сидит в зале суда на Манхэттене, Москва и Пекин укрепляют свои отношения. По его словам, это представляет опасность для США.

Я сижу здесь и слушаю дело, которое, по словам даже людей из CNN и MSDNC, никогда не должно быть возбуждено. Я сижу здесь почти четыре недели, и нам еще предстоит пройти долгий путь, — сказал Трамп.

Укрепление связей России и Китая вызывает нешуточную тревогу на Западе, заявил обозреватель Bloomberg Энтони Хэлпин. По его словам, Москва и Пекин развивают сотрудничество в экономических, политических и военных сферах, что «угрожает» миропорядку, установившемуся после холодной войны во главе с США.

Ранее президент Путин заявил, что власти Соединенных Штатов, вводя санкционные ограничения в отношении России, пилят сук, на котором сидят. Глава государства уверен, что такой политикой Вашингтон наносит себе непоправимый ущерб. Путин назвал это «ужасной глупостью» со стороны США. В частности, своими действиями они подрывают доверие к доллару и ослабляют этим главный и самый важный инструмент своего могущества, уточнил он.