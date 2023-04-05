Трамп предрек скорый крах американского доллара Трамп: экономика США разваливается, доллар скоро перестанет быть стандартом при расчетах

Фото: White House/Global Look Press

Экономика США в настоящее время находится в упадке, в скором времени доллар перестанет быть мировым стандартом при расчетах. Такое заявление сделал экс-президент страны Дональд Трамп во время выступления вечером 4 апреля в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщает ТАСС. Он также отметил, что в мире возникла «деструктивная коалиция», созданию которой не сумели помешать нынешние власти США.

Наша экономика разваливается, инфляция вышла из-под контроля. <...> Наша валюта <...> скоро перестанет быть мировым стандартом. Это станет нашим крупнейшим провалом за 200 лет, — сказал Трамп.

Он также заявил, что будь он президентом, то не допустил бы формирования «деструктивной и несущей угрозу» коалиции, в которую вошли Китай, Россия, Иран, Саудовская Аравия и КНДР.

Ранее обозреватель газеты Le Figaro, эксперт в области геополитики Рено Жирар заявил, что отказ от доллара в мировых экономических отношениях представляет собой необратимый процесс. По мнению эксперта, это объясняется использованием Вашингтоном своей валюты в качестве средства давления на другие государства.

В свою очередь глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в Вашингтоне следят за попытками России и Китая совместно создать альтернативу использованию доллара в расчетах. Добиться такой цели им будет «чрезвычайно сложно», подчеркнула министр на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.