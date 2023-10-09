Сын Трампа предположил, где развернется следующий крупный конфликт Эрик Трамп: следующий глобальный конфликт развернется на Тайване

Фото: Xinhua/Global Look Press

Военно-морские силы Китая

Следующий масштабный конфликт может вспыхнуть на Тайване — такое предположение озвучил сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик. В своем Twitter-аккаунте (X), он написал, что любое крупное военное столкновение в мире обусловлено слабостью Соединенных Штатов.

Тайвань следующий, — написал он в соцсети.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский усомнился, что США окажут Израилю реальную военную помощь. Политолог напомнил, что уже был прецедент, когда экс-президент Барак Обама лично запретил Пентагону давать Израилю боеприпасы. Не исключено, что ситуация повторится, считает Сатановский.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного диалога с президентом США Джо Байденом ранее заявил о планах ввести сухопутные войска на территорию Газы. Американский лидер не стал отговаривать политика от проведения наземных боевых действий.

Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее сообщил, что в рамках оказания военной помощи Израилю США направили в восточную часть Средиземного моря крупнейший в мире боевой корабль — авианосец «Джеральд Форд».

Представители палестинского движения ХАМАС в ответ на решение Пентагона заявили, что администрация Белого дома должна понимать последствия такого шага.