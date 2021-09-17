Трамп предположил, что люди Обамы управляют США за Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп не уверен, что страной управляет действующий лидер Джо Байден. Республиканец предположил, что это за него могут делать сотрудники его аппарата или «люди Барака Обамы», передаёт The Federalist. Трамп заметил, что кто-то в определённые моменты отключает микрофоны Джо Байдена во время выступлений.

Журналисты издания спросили экс-президента, кто, по его мнению, принимает главные решения в Соединённых Штатах.

Это могут быть сотрудники [аппарата] Байдена. Это может быть Обама или его люди. Возможно, и то и другое вместе, — заявил Трамп.

Республиканец объяснил свою позицию, вспомнив недавний случай, когда Байдена, по его словам, «прервали посередине предложения». Трамп считает, что кто-то целенаправленно «отключает микрофоны каждый раз, когда говорит Джо Байден».

Напомним, что в минувший понедельник Белый дом внезапно прервал официальную трансляцию встречи Байдена с должностными лицами в штате Айдахо. В ходе неё обсуждалась ликвидация последствий бушующих на западе США лесных пожаров.

Ранее Байдена заподозрили в том, что он забыл имя своего коллеги из Австралии — премьер-министра Скотта Моррисона. Дело в том, что во время совместной презентации новой оборонительной инициативы США, Великобритании и Австралии Байден ни разу не назвал Моррисона по имени, подбирая аналоги.