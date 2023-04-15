Трамп предложил вооружить американских учителей Трамп предложил вооружить американских учителей и проверить трансгендеров на агрессию

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Предложение бывшего президента США Дональда Трампа вооружить американских учителей было озвучено на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане, передает РИА Новости. В соответствии с опубликованной информацией, Трамп выразил убеждение, что если хотя бы пять процентов учителей получат право на ношение оружия и научатся им пользоваться для борьбы с преступниками, то проблема остановится и исчезнет.

Политик также отметил, что если США могут выделить 120 миллиардов долларов для поддержки Украины, то они могут потратить значительно меньшую сумму, чтобы обеспечить безопасность американских детей и школ.

Ранее Дональд Трамп назвал недавнюю утечку секретных документов «самой позорной» в истории страны и предположил, что за ней может стоять действующий президент Джо Байден. В связи с этим, он призвал провести расследование в отношении Байдена.

Также Трамп заявил, что США «катятся в ад». По его мнению, политика администрации президента Джо Байдена ведет к развязыванию третьей мировой войны. Трамп уточнил, что во времена, когда он был хозяином Белого дома, угрозы об использовании ядерного оружия от других стран не исходили.