Трамп предложил сторонникам Сандерса стать республиканцами

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал выход сенатора Берни Сандерса из президентской гонки, предложив его сторонникам вступить в Республиканскую партию.
По словам Трампа, руководители демократов желали провала Сандерса, а ранее покинувшая кампанию Элизабет Уоррен оттянула голоса политика в праймериз супервторника.
Если бы не она, Берни победил бы почти в каждом штате, — отметил Трамп в Twitter.
После решение Сандерса единственным кандидатом от демократов остался Джо Байден. Попытка импичмента Трампа началась после того, как вскрылись данные о давлении американского президента на Украину, которая могла начать уголовное преследование сына Байдена по признакам мошенничества.
Как писал NEWS.ru, Сандерс приостановил участие в кампании 8 апреля, что фактически выбило его из борьбы за статус единого кандидата от Демократической партии.