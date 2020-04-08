Трамп предложил сторонникам Сандерса стать республиканцами

https://static.news.ru/photo/d26004da-79bf-11ea-80d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал выход сенатора Берни Сандерса из президентской гонки, предложив его сторонникам вступить в Республиканскую партию.

По словам Трампа, руководители демократов желали провала Сандерса, а ранее покинувшая кампанию Элизабет Уоррен оттянула голоса политика в праймериз супервторника.

Если бы не она, Берни победил бы почти в каждом штате, — отметил Трамп в Twitter.

После решение Сандерса единственным кандидатом от демократов остался Джо Байден. Попытка импичмента Трампа началась после того, как вскрылись данные о давлении американского президента на Украину, которая могла начать уголовное преследование сына Байдена по признакам мошенничества.

Как писал NEWS.ru, Сандерс приостановил участие в кампании 8 апреля, что фактически выбило его из борьбы за статус единого кандидата от Демократической партии.