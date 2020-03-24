https://static.news.ru/photo/85214c02-6e01-11ea-a596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что карантин по коронавирусу может оказаться для Соединённых Штатов более губительным, чем отсутствие ограничений.

Соединённые Штаты уже стали третьей страной по числу заражённых коронавирусом: оно удвоилось в течение пяти дней и приблизилось к 50 тысячам человек. Ежедневно в стране выявляют тысячи заражённых — в основном в Нью-Йорке.

Я уже говорил о том, что лечение не должно быть хуже самой проблемы. С моей точки зрения, многие люди умрут, если мы допустим сохранение нынешней ситуации, — цитирует Трампа ТАСС.

Президент предложил «перевести страну в рабочий режим».

Как писал NEWS.ru, в марте в США объявили чрезвычайное положение, рекомендовав гражданам не выходить из дома. Страна прервала авиасообщение с Евросоюзом.

Всемирная организация здравоохранения 24 марта назвала США потенциальным очагом пандемии коронавируса, указав на стремительные темпы распространения инфекции внутри страны.