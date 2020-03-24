Американский президент Дональд Трамп заявил, что карантин по коронавирусу может оказаться для Соединённых Штатов более губительным, чем отсутствие ограничений.
Соединённые Штаты уже стали третьей страной по числу заражённых коронавирусом: оно удвоилось в течение пяти дней и приблизилось к 50 тысячам человек. Ежедневно в стране выявляют тысячи заражённых — в основном в Нью-Йорке.
Я уже говорил о том, что лечение не должно быть хуже самой проблемы. С моей точки зрения, многие люди умрут, если мы допустим сохранение нынешней ситуации, — цитирует Трампа ТАСС.
Президент предложил «перевести страну в рабочий режим».
Как писал NEWS.ru, в марте в США объявили чрезвычайное положение, рекомендовав гражданам не выходить из дома. Страна прервала авиасообщение с Евросоюзом.
Всемирная организация здравоохранения 24 марта назвала США потенциальным очагом пандемии коронавируса, указав на стремительные темпы распространения инфекции внутри страны.
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